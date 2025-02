COMUNE DI PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO PRESENTA I NUOVI ASSESSORI GIAMMETTA E D’AMATO

Giammetta siederà in giunta su mandato del consigliere comunale Vincenzo Violante, che ha scelto di sostenere il sindaco De Prisco in questa delicata fase amministrativa.

Immutate le deleghe per il vicesindaco Augusto Pepe (Lavori Pubblici, PNRR, Patrimonio ed Ediziona Scolastica). Confermata la delega alla Pubblica Istruzione, alle Politiche Scolastiche e alle Pari Opportunità, per Mariastella Longobucco insieme a Comunicazione dell’Ente e in aggiunta Servizi alla città. L’assessore Valentina Oliva invece ottiene Bilancio, Tributi, e continua con le deleghe in Arte e Cultura, Turismo Religioso e Gentilezza. Nuove deleghe anche per l’assessore Pietro Sessa, a cui sono stati affidati Protezione Civile, Prevenzione e dissesto idrogeologico, Sentieri, Rapporto Parco Monti Lattari, Politiche agricole, Innovazione tecnologica, Rapporti Enti Sovracomunali e Gemellaggi.