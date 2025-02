VALLE DELL’IRNO SENZA COLLEGAMENTO FERROVIARI. LA DENUNCIA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

“Questa mattina ho inviato una lettera al presidente della commissione Trasporti in Consiglio regionale, Luca Cascone, in merito alle difficoltà che i pendolari della Valle dell’Irno stanno affrontando a causa della sospensione del servizio ferroviario sulla tratta Salerno – Mercato San Severino – Nocera Inferiore, in programma dal 1° febbraio al 1° giugno 2025 per lavori infrastrutturali. La sospensione ha creato disagi significativi, aggravati dall’inadeguatezza del servizio sostitutivo con autobus. Corse insufficienti, ritardi continui e mezzi sovraffollati stanno peggiorando la situazione. Inoltre, la mancanza di informazioni chiare ha aumentato il caos tra i pendolari. Nella mia missiva ho chiesto interventi urgenti per affrontare le difficoltà che stanno vivendo lavoratori, studenti e cittadini della Valle dell’Irno. È una situazione inaccettabile che deve essere risolta quanto prima”. A denunciarlo è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Salerno Virginia Villani.

“La Valle dell’Irno soffre da tempo di un isolamento infrastrutturale che compromette gravemente la qualità della vita dei cittadini. La sospensione del servizio ferroviario, senza una valida alternativa, rappresenta l’ennesimo colpo a un territorio che ha bisogno di una pianificazione seria dei trasporti pubblici. Chiediamo al presidente della commissione Trasporti di intervenire tempestivamente per garantire soluzioni adeguate e sollecitare RFI ad accelerare i lavori”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne e capogruppo regionale Michele Cammarano.