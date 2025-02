IMMA VIETRI (FDI): “INCHIESTA IMMIGRAZIONE, I FATTI DANNO RAGIONE A GIORGIA MELONI”

“I fatti stanno dando ragione al Premier Giorgia Meloni. L’inchiesta della Dda di Salerno, che ha portato all’arresto di 36 persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, conferma quanto denunciato dal Governo: l’immigrazione irregolare, per anni, è stata un affare per criminali senza scrupoli. Dunque, è stata una scelta lungimirante quella di rafforzare i controlli sul cosiddetto ‘Click day” che, come denunciato dal Presidente del Consiglio, presentava anomalie pericolose”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Smentito, ancora una volta, il Pd che accusava il Presidente Meloni di fare soltanto propaganda. E che, oggi, continua a tacere nonostante nell’inchiesta salernitana sia coinvolto il tesoriere regionale del partito campano. Nessuna parola è stata proferita finora dalla segretaria Schlein e dai vertici del partito, che invece sono sempre pronti a fare la morale a questo Governo democraticamente eletto. A sinistra, insomma, preferiscono continuare a difendere i trafficanti di essere umani invece di apprezzare l’impegno del Governo che, attraverso il protocollo con l’Albania, il Piano Mattei e gli accordi con i Paesi di origine e transito, sta iniziando a mettere un freno all’immigrazione incontrollata. Fratelli d’Italia – conclude Vietri – continuerà a lavorare, al fianco del Premier Meloni, per sgominare le bande criminali che gestiscono gli ingressi illegali di migranti, a difesa dei confini e delle vite umane”.

