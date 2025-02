CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL’IRNO ANCORA SENZA DIRETTORE: GIOVEDI’ LA POSSIBILE SVOLTA

Resta, ancora, vacante il ruolo di Direttore del Consorzio Sociale Valle dell’Irno che, per proseguire le attività si è affidato, almeno temporaneamente, ad un dirigente che ha anche un altro incarico nel Vallo di Diano. Non sono chiare le ragioni di un clamoroso ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione, guidato dal Sindaco di Baronissi Anna Petta che, forse, nella giornata di giovedi’ darà via alla pubblicazione del bando per la ricerca del nuovo Direttore che, in ogni caso, dovrà essere scelto all’interno di un albo, redatto dalla Regione Campania guidata dal Presidente De Luca.

