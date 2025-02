PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA: “CON IL BILANCIO 2025 IN ARRIVO RIDUZIONE DELLA TARI”

E’ stato il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, nel corso di una sua diretta via social, ad annunciare l’importante novità per i cittadini del centro della Valle dell’Irno: con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2025 ci sarà una consistente riduzione della Tari grazie ad un miglioramento della raccolta differenziata nel corso dell’anno 2024. Una notizia molto attesa da parte dei cittadini di Pellezzano, anche grazie ad una campagna portata avanti dall’amministrazione comunale per la riduzione della frazione non differenziabile dei rifiuti. I criteri con i quali saranno distribuiti i risparmi della Tari, adesso, saranno al vaglio prima delle Commissioni Consiliari, poi del Consiglio Comunale di Pellezzano che, entro la fine del mese di febbraio, sarà convocato per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2025.

Share on: WhatsApp