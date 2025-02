UNISA, AL VIA LE GRANDI MANOVRE. LOIA A CACCIA DI UN SUCCESSORE, D’ANTONIO E CAMPIGLIA IN CAMPO

Il prossimo 24 Febbraio, con il voto per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, ci sarà un primo test per verificare la forza elettorale di ciascuno dei candidati in pectore per la successione all’attuale Rettore Vincenzo Loia. Proprio lo stesso Loia, in queste settimane, è a caccia di un successore, anche perchè l’emendamento al Mille Proroghe sulla proroga dei mandati per i Rettori degli Atenei che ricadono nelle Regioni sottoposte al Commissariamento per la Sanità difficilmente sarà approvato. In campo, pero’, ci sono anche le proposte alternative, i nomi che immaginano una gestione di Unisa, completamente diversa da quella degli ultimi 6 anni: dall’ex Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Virgilio D’Antonio al professore di Farmacia Pietro Campiglia che, proprio di recente, al Senato, ha ricevuto un premio per gli oltre 37 milioni di euro di finanziamento per i progetti di ricerca.

