RIUNIONE A ROMA PER LA DATA DELLE COMUNALI: ANCORA IN BILICO LA FINESTRA AUTUNNALE 2025

E’ in programma per i prossimi giorni, a Roma, una riunione tra i vertici nazionali dei partiti di Governo, per stabilire, in maniera definitiva, la data del voto per le Comunali – per meglio dire per i Comuni che hanno votato nel Settembre del 2020 in piena emergenza Covid. Ad oggi, in base ad una indicazione del Ministero dell’Interno, la scadenza è stata spostata alla primavera del 2026, concedendo una proroga di 6 mesi rispetto al mandato dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali eletti. C’è, pero’, qualcuno all’interno del Governo che vorrebbe rivedere la scelta, rimettendo in discussione la possibilità che il voto giunga alla sua scadenza naturale, ovvero nel mese di Ottobre del 2025. Se dovesse rimanere valida l’indicazione della primavera del 2026, i grandi comuni come Napoli, Roma e Milano, andrebbero al voto nella primavera del 2027 ossia pochi mesi prima delle Elezioni Politiche. Una circostanza sulla quale tutti stanno riflettendo, a cominciare dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

