SALARIO MINIMO. GIORGIA MELONI INCONTRA LE OPPOSIZIONI A PALAZZO CHIGI

E’ previsto per venerdì 11 agosto l’incontro tra il governo e le opposizioni sul salario minimo. Nei giorni scorsi il leader di Azione, Carlo Calenda, aveva anticipato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni li avrebbe ricevuti “prima della pausa estiva per confrontarci sul salario minimo”. Oggi la conferma. “Un ringraziamento al governo per aver accolto l’appello di Azione per l’apertura di un tavolo di confronto sul salario minimo”, scrive Calenda su X (ex Twitter). “Un secondo passo importante – aggiunge – dopo il ritiro, da parte della maggioranza, dell’emendamento soppressivo. Diamo la nostra piena disponibilità a incontrare Giorgia Meloni e invitiamo le altre opposizioni firmatarie a fare lo stesso. La politica non è solo scontro”.

Parteciperemo all’incontro di venerdì con il governo sul salario minimo con spirito costruttivo, ma senza dimenticare le dichiarazioni di questi mesi della maggioranza, a partire dalla presidenza del Consiglio, ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole. Lo ha detto in un video la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. “Questo incontro – ha proseguito – lo fanno adesso, in un momento in cui il Parlamento è chiuso e hanno fatto ieri l’ultimo Cdm”. “Noi – ha aggiunto – siamo pronti a tornare in Parlamento anche domani per riuscire ad approvare la nostra proposta”.