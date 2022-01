Conto alla rovescia già iniziato, su tutto il territorio della Regione Campania, per l’inizio dei saldi, le vendite di fine stagione, particolarmente attese nel settore dell’abbigliamento: per quest’anno la Regione ha fissato per il 5 gennaio la data di inizio dei saldi che andranno avanti fino alla fine del mese di Marzo.

Da mercoledi’ 5 gennaio, dunque, in tutta la Regione Campania scatterà la corsa all’acquisto a prezzi convenienti su tutti i prodotti della stagione autunno-inverno 2021-2022.