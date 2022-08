SALERNO. ARRIVANO I CENTRISTI: NEI PROSSIMI GIORNI IN CITTA’ GIOVANNI TOTI E GAETANO QUAGLIARIELLO

Anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al senatore Gaetano Quagliariello, sarà a Salerno, nei prossimi giorni, per la campagna elettorale per le Politiche 2022: in campo per tutti i candidati del centro destra della circoscrizione ma incontri pubblici ci saranno, in modo particolare, con Pino Bicchielli, Candidato all’uninominale per la Camera dei Deputati nel Collegio Salerno, e con Massimiliano Marotta, capolista al proporzionale della lista Noi Moderati. Insieme al Presidente della Regione Liguria anche Gaetano Quagliariello, il cui nome, per alcuni giorni, era stato indicato come possibile candidato nel Collegio Uninominale per la Camera di Salerno.

