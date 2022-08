FONDOVALLE CALORE. E’ PRONTA ANCHE LA SEGNALETICA STRADALE

La Provincia di Salerno ha ormai concluso i lavori per la realizzazione del primo lotto funzionale della Fondovalle Calore, nel tratto compreso tra la progressiva individuata con PK 12+040, in prossimità delle Grotte di Castelcivita, alla progressiva PK 16+140, in località Mainardi del Comune di Aquara.

“L’esecuzione di tale opera – dichiara il Presidente Michele Strianese – è stata particolarmente articolata, soprattutto per le vicende legate all’acquisizione dei terreni e al rinnovo di autorizzazioni e pareri, poi per la notevole complessità esecutiva. Infatti per questo primo lotto funzionale è stata necessaria la realizzazione di una serie di opere strutturali di particolare rilevanza.

Abbiamo terminato innanzitutto tutti gli interventi strutturali (viadotti, sovrappassi, gallerie). Da poco abbiamo completato anche le opere di rifinitura (installazione di guard-rail, embrici, bocche di lupo e caditoie) oltre alla stesura degli ultimi strati (binder e usura) del pacchetto di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Infine da pochissimo è stata terminata anche la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Si sta ora procedendo alla redazione delle relazioni propedeutiche all’emissione dei collaudi strutturali dopo i quali sarà possibile procedere all’apertura della tratta stradale.

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Si tratta di un’opera molto importante che si riesce a realizzare grazie ai fondi della Regione Campania del Presidente On. Vincenzo De Luca.”