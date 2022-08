CASTEL SAN GIORGIO ALLAGATA: SCATTA L’IRONIA SUL SINDACO LANZARA E SUL PD

Un pomeriggio, quello di ieri, di grandi disagi a Castel San Giorgio per gli allagamenti che hanno interessato alcune zone del comune, colpendo anche le abitazioni dei cittadini: ed immediata è scattata l’ironia sul ruolo del Sindaco Paola Lanzara, candidata alla Camera dei Deputati con il Partito Democratico. Il primo cittadino, in un meme che gira in rete, viene ritratta a bordo di una piccola imbarcazione, proprio sui luoghi dell’allagamento, in compagnia del deputato del Pd Piero De Luca e del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

