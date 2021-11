SALERNO. ATTENZIONE ALL’EPIDEMIA DI MAL DI PANCIA TRA I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

E’ in corso una vera e propria epidemia di mal di pancia all’interno dei Consiglieri Comunali di maggioranza del Comune di Salerno, soprattutto tra i piu’ navigati ed esperti, tra i veterani dell’amministrazione comunale: un cluster, per dirla tutta, che ha colpito almeno 6/7 esponenti del consiglio comunale, eletti e dalla mattinata di ieri, ufficialmente, nel ruolo di rappresentanti dei cittadini. Un mal di pancia fino ad ora sopito, oggi pronto ad esplodere proprio in concomitanza con il primo consiglio comunale della nuova consiliatura e con l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio. Un mal di pancia pronto ad aumentare, soprattutto se i vertici del Pd, meglio ancora Piero De Luca, dovesse insistere su di una scelta che in pochi condividono e che in pochi sosterrebbero nello scrutinio segreto.

