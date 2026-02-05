SALERNO. CAMMAROTA (LA NOSTRA LIBERTA’): UNA LETTERA AI CITTADINI PER IL BILANCIO DI FINE CONSILIATURA

Il Presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota, consigliere comunale del gruppo La Nostra Libertà, ha affidato ad una lettera pubblica il bilancio della fine della consiliatura a Palazzo di Città, a Salerno.

Cari concittadini e care concittadine,

abbiamo tenuto ieri l’ultima seduta della commissione trasparenza che mi onoro di presiedere da dieci anni, un periodo in cui l’organo, mai così attivo nella storia dell’istituzione, è stato strumento attivo di difesa della città e del pubblico interesse, senza che le ideologie politiche ne inficiassero mai il lavoro. Per questo voglio ringraziare i colleghi consiglieri, che hanno partecipato compatti, con alto senso del dovere e che hanno condotto, insieme a me, tutte le battaglie che la città ci ha posto davanti con lealtà ed intransigenza, senza mai guardare all’appartenenza politica. Abbiamo evitato che venisse redatto un bando pubblico che avrebbe potuto impedire l’assegnazione dell’Auditorium al Conservatorio; avevamo chiesto il sequestro delle mascherine andate a fuoco nei giorni scorsi al Parco dell’Irno, duole constatare che ci avevamo visto lungo: si sarebbe evitato uno scempio. Abbiamo accertato le ragioni dei crolli del lungomare di Torrione e difeso, portando una nostra proposta, l’impiantistica sportiva per i nostri ragazzi e atleti; abbiamo chiesto conto e ragione degli investimenti e dei malfunzionamenti di Luci d’Artista. Ma andando indietro nel tempo, nella precedente consiliatura, abbiamo portato a casa un’azione che ha determinato il primo vero monitoraggio del Viadotto Gatto. L’elenco sarebbe lungo. La nostra attività è sotto gli occhi di tutti, svolta nell’esclusivo interesse dei cittadini. Lascio questa funzione con un bilancio attivo, da avvocato e da uomo delle istituzioni. La commissione trasparenza è stata, in questi anni e come mai prima, difensore civico e commissione di controllo. E ci auguriamo che si possa proseguire in questo solco anche nel prossimo futuro.

Un approccio, quello del dialogo con i cittadini, dell’osservazione della nostra Salerno, del confronto con le altre forze civiche e politiche, in cui La Nostra Libertà ha sempre visto un momento di arricchimento reale, improntato alla concretezza che serve per risolvere problemi, che è ciò che siamo chiamati a fare. Ricominciamo da qui: martedì 17 febbraio alle ore 20:00 è già convocata una delle riunioni sistematiche nella nostra sede di via Lucio Petrone. Per ascoltare, per dialogare e immaginare, insieme, la nostra Salerno, come sempre, con chi vorrà.