SALERNO. CASO VESTUTI PNRR, LA REPLICA DELL’ASSESSORE BRIGANTE: “ACCUSE INFONDATE”

“Siamo costretti a perdere tempo prezioso dietro a chiacchiere inconcludenti. Ma è necessario fare un’operazione verità e respingere le accuse infondate e pretestuose che qualche consigliere comunale continua a rivolgere all’Amministrazione Comunale riguardo allo Stadio Vestuti. Costoro propagandano pettegolezzi e maldicenze senza nessuna conoscenza effettiva della materia.”

Lo dichiara l’assessore comunale all’urbanistica Brigante.

Il Sindaco, l’Assessorato e la Giunta, gli Uffici comunali sono concentrati sul risultato che raggiungeremo: restituire a nuova vita il glorioso impianto di Piazza Casalbore che è nel cuore di tutti noi e di tutti i nostri concittadini. Abbiamo già cominciato ad eseguire una serie di interventi di manutenzione ordinaria per consentire agli atleti che utilizzano l’impianto, fin da subito, una migliore fruizione delle strutture. Stiamo esplorando a 360 gradi tutte le opportunità già in essere e quelle che si prospetteranno nel prossimo futuro per conquistare i finanziamenti necessari a realizzare le varie ipotesi progettuali in campo: manutenzione straordinaria, ristrutturazione generale, rigenerazione urbana.

Il bando PNRR, per tempistica temporale, si è sovrapposto ad altre iniziative già avviate con impegno di fondi veri. Ovviamente l’una cosa non esclude e/o preclude un’altra.

Chiunque sia in buona fede può agevolmente comprendere come si tratti di candidature ed impegni di lavoro diversi ma orientati ad un grande ed unico risultato finale sia per il Donato Vestuti sia per altri eventuali nuovi impianti. Siamo completamente sul pezzo, senza nessuna dimenticanza, distrazione, ritardo. E doverosamente con note stampa e sopralluoghi stiamo informando la cittadinanza e le società sportive di quanto è in corso. Nessun proclama, nessuno squillo di tromba. Solo corretta comunicazione e lavoro. Tanto lavoro. Ed i salernitani lo sanno bene. Quando il Comune di Salerno assume un impegno, possono star certi che – superando ostacoli, difficoltà e pettegolezzi – sarà onorato.