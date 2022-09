SALERNO. CATELLO LAMBIASE (MS5): “CON GIUSEPPE CONTE RINNOVATO ENTUSIASMO NEL MOVIMENTO”

A un anno dalla esaltante tornata elettorale cittadina, ci si presenta una nuova sfida. Anche non essendo candidato in prima persona, proprio come nel 2018 mi impegnerò a supporto dei cittadini che hanno deciso di candidarsi con il #MoVimento5Stelle al Parlamento, perché la nostra è una comunità unita.

Lo scrive il Consigliere Comunale di Salerno del M5S Catello Lambiase.

Il Presidente del Movimento 5 Stelle, @giuseppeconte_ufficiale, ha dato nuova energia a un progetto ideato per i cittadini, con i cittadini, che vedrà i nostri portavoce supportare con maggiore vigore le loro battaglie.

Difesa del lavoro, lotta a salari non decorosi, tutela di coloro che sono ai margini della società e la transizione ecologica, fanno del #M5S una grande forza progressista e ambientalista.

La scelta di personalità che si sono distinte nella lotta alle mafie e la difesa della legalità, ha per me un significato importantissimo. Sabato, insieme massimi esponenti del movimento locale e nazionale, ho partecipato alla marcia in ricordo del “Sindaco Pescatore” Vassallo. Lo abbiamo fatto senza simboli di partito, perché la memoria di persone che hanno pagato con la vita la coerenza del loro agire, sono patrimonio di tutti, del #Cilento, di #Salerno e dell’#Italia.

C’è bisogno del supporto di tutti per dimostrare a chi dava il Movimento 5 Stelle per finito, che noi siamo più forti dei sondaggi e di chi ci voleva fuori dai giochi.