ANTONIO IANNONE (FDI): “PARCO CILENTO, CON NUOVO GOVERNO UN PRESIDENTE DEL TERRITORIO”

“Con il nuovo Governo uno dei Parchi più grandi d’Italia deve avere un nuovo Presidente espressione del territorio ma occorrono anche delle modifiche sostanziali alla legge istitutiva. Va cancellata l’intesa della Regione per la nomina visto che nessuna altra nomina del Ministero dell’Ambiente la prevede e va rafforzata la funzione dell’organismo dei Sindaci che costituiscono la Comunità del Parco. Sono sostenitore, inoltre, della cancellazione della doppia autorizzazione paesaggistica, Sovrintendenza e Parco, che molto spesso blocca lo sviluppo del territorio. Già anni fa si andò molto vicino in tal senso ad una modifica del Codice dei Beni Culturali che a mio avviso è da riprendere e concretizzare.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, candidato per il centrodestra nel collegio uninominale del Senato di Salerno.

Share on: WhatsApp