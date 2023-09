SALERNO. CELANO (FI): “IL COMUNE SOSPENDE TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DISABILI”

Un nuovo caso scoppia, a Salerno, nell’ambito dei servizi forniti dal Comune per le attività scolastiche. Con una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Politiche Sociali il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano chiede un immediato intervento dell’amministrazione dopo lo stop al servizio di trasporto scolastico per gli studenti disabili.

“L’Amministrazione comunale,” scrive Celano nella nota, ” inopinatamente, ha sospeso il servizio di trasporto

scolastico per gli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado. Le famiglie, che pure avevano regolarmente prodotto domanda nel mese di giugno e ricevuto rassicurazioni per un servizio che in molti casi appare indispensabile, stanno affrontando disagi inimmaginabili. La difesa ed il sostegno dei più deboli e bisognosi dovrebbe rappresentare una priorità per una seria Amministrazione e non meriterebbe tagli di risorse e risparmi di spesa che dovrebbero necessariamente riguardare altri ambiti amministrativi. Per tale motivo chiedo alla S.V. di convocare urgentemente una seduta della commissione da Lei presieduta anche alla presenza dell’Assessore alle politiche sociali per discutere della questione e pretendere il ripristino di un servizio che appare necessario per famiglie che vivono già serie difficoltà da affrontare.”