SALERNO, COMUNALI 2021. IL GRUPPO OLTRE ANCORA SENZA CANDIDATO SINDACO

Restano ancora senza un candidato alla carica di sindaco i consiglieri comunali del Gruppo Oltre, pronti ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali 2021 di Salerno ma in attesa di conoscere il nome sul quale puntare per la carica di primo cittadino. Nessuna novità all’orizzonte, qualche nome sondato ma se non dovesse arrivare qualche notizia importante sembra sempre piu’ probabile che si vada verso una soluzione interna con la candidatura di Antonio D’Alessio, consigliere comunale in carica e Coordinatore Regionale di Azione. D’Alessio, a differenza di altri nomi in campo, è l’unico che manterrebbe unito il gruppo che, già in qualche circostanza, ha mostrato segni di cedimento.

