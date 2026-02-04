SALERNO, COMUNALI 2026. VALIANTE (CASA RIFORMISTA): “SI AL CAMPO LARGO, NO A DE LUCA”

Sì al campo largo a Salerno, no a Vincenzo De Luca. E’ questo in sintesi ciò che lascia trapelare Gianfranco Valiante, già sindaco di Baronissi e oggi punta di diamante di Casa Riformista, da tempo in rotta con l’ex governatore della Regione Campania al quale ha detto addio già prima delle passate regionali.

Ecco alcuni punti salienti dell’intervista pubblicata oggi dal quotidiano “le Cronache” consultabile online

Amministrative a Salerno. Tra qualche giorno diventeranno effettive le dimissioni di Vincenzo Napoli. Intanto, Casa Riformista lavora alla costruzione del campo largo, forte anche del risultato e del successo ottenuto alle recenti regionali.

«Napoli potrebbe ancora ritirarle. C’è tempo fino a giovedì. Di certo, c’è un insieme di forze politiche, prevalente mente progressiste, che intendono riproporre l’esperienza positiva del campo largo, risultato vincente alle regionali. Ed è questa la strada per il futuro. Casa Riformista, in particolare, è un soggetto politico inclusivo e aperto, che ritiene fondamentale recuperare una parte importante del mondo moderato, cattolico-popolare e riformista. Non chiude le porte a nessuno e mira ad al largare il dialogo. Mi riferisco a quei soggetti politici, anche civici, che si riconoscono in una visione progressista e condividono un’idea di politica che guarda in quella direzione».

Con o senza De Luca? Ci sono posizioni discordanti in questo momento…

«Il campo largo include tutti i partiti del centrosinistra. Il vero nodo riguarda il Pd. Credo che, alla fine, anche il Psi aderirà al progetto del campo largo a Salerno città, ma è una mia previsione. Il problema riguarda principalmente il Partito Democratico: la segretaria nazionale è stata molto chiara. E, d’altronde, il Pd a Salerno non si identifica unicamente con l’elettorato di De Luca».

Se le venisse chiesta una disponibilità a candidarsi sindaco, sarebbe pronto?

«Dipende: dalle condizioni, dalla squadra, dai programmi. Stiamo ragionando su questi aspetti, vedremo».