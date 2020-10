SALERNO. CONSIGLIO COMUNALE IL 30 OTTOBRE: INGRESSI CONTINGENTATI, NESSUNA DIRETTA WEB

Il Consiglio Comunale è convocato presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città il giorno 30.10.2020 alle ore 9,30 per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbale seduta del 27.07.2020

2. Interrogazioni ed interpellanze

3. Provvedimenti finanziari:

a) Aggiornamento documento unico di programmazione ( DUP) 2020-2022 – deliberazione di G.C. n° 199 del 29.09.2020

b) Servizi a domanda individuale anno 2020 – deliberazione di G.C. n° 197 del 29.09.2020

c) Approvazione bilancio di previsione 2020-2022 – deliberazione di G.C. n° 198 del 29.09.2020

d) Approvazione misura per il contrasto degli effetti economici negativi derivanti dall’epidemia da Covid 19 – credito di imposta utenze non domestiche TARI anno 2020 – deliberazione di G.C. n° 215 del 15.10.2020

4. Lavori di somma urgenza per la rimozione ed il consequenziale rifacimento della guaina di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura – lato est – del plesso scolastico “ Posidonia “ alla via XX Settembre – approvazione perizia giustificativa di spesa e relativa copertura economica – riconoscimento della spesa ai sensi degli artt. 191 e 194 del Dlgs n° 267/2000 e s.m.i – deliberazione di G.C. n° 219 del 22.10.2020

5. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle aree esterne di accesso all’edificio del comando di polizia municipale in via dei Carrari – approvazione perizia giustificativa di spesa e relativa copertura economica – riconoscimento della spesa ai sensi degli artt. 191 e 194 del Dlgs n° 267/2000 e s.m.i – deliberazione di G.C. n° 220 del 22.10.2020

6.Realizzazione parcheggi a raso pertinenziali area OO.RR. S.Giovanni e Ruggi d’Aragona – provv.ti

L’aula sarà allestita nella stretta osservanza della normativa anti-Covid per impedire ogni eventuale diffusione del contagio. Per evitare assembramenti e rispettare le disposizioni anti Covid-19, potranno assistere venti cittadini i quali dovranno inviare una domanda all’indirizzo consigliocomunale@comune.salerno.it, indicando le proprie generalità e un recapito telefonico.