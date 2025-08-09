SALERNO, EMERGENZA SICUREZZA. CELANO (FI): “MISURE STRAORDINARIE PER CENTRO STORICO”

“Quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì in piazza Sedile del Campo rappresenta solo l’ultimo, gravissimo episodio di una lunga e preoccupante escalation di violenza che sta investendo il cuore antico della nostra città. I salernitani sono stanchi e spaventati. Ed è dovere delle istituzioni rispondere con fermezza e immediatezza.”
Lo scrive, in una nota, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano. 

Non possiamo più tollerare che il centro storico, simbolo della nostra identità culturale e civile, diventi teatro di risse, aggressioni e atti criminali. I cittadini, le famiglie storiche del quartiere, i commercianti e le associazioni stanno lanciando un grido d’allarme che non può restare inascoltato. La sicurezza è un diritto e va garantito in ogni zona della città, in ogni ora del giorno e della notte.

Le immagini e i racconti dei residenti parlano chiaro: è necessario un cambio di passo. A nome del gruppo consiliare di Forza Italia, chiedo con forza al Sindaco Vincenzo Napoli, al Questore Conticchio e all’amministrazione tutta, l’attuazione immediata di un piano straordinario per la sicurezza urbana.
Tra le misure urgenti che fa mesi, con comunicati e con note indirizzate alle Istituzioni competenti, suggeriamo di adottare:

-il ripristino della figura del vigile di quartiere con presenza costante e visibile;

– l’installazione di telecamere di sorveglianza nei punti più sensibili del centro storico;
– l’istituzione di presidi mobili e fissi della Polizia Municipale dislocati nei vari rioni;
– un maggiore coordinamento tra le forze dell’ordine, anche attraverso tavoli permanenti di sicurezza urbana;
– e, se necessario, l’intervento dell’esercito, come già sperimentato in altri centri italiani in situazioni di emergenza.

Non possiamo più accettare risposte vaghe o promesse future: servono azioni concrete ora. La città è chiaramente diventata insicura, e negarlo significa voltare le spalle a una realtà sotto gli occhi di tutti.

Forza Italia continuerà a dare voce ai cittadini onesti, a farsi carico delle loro paure e delle loro richieste. Salerno deve tornare a essere una città vivibile, accogliente e sicura, per tutti.

