SALERNO, EMERGENZA SICUREZZA. CELANO (FI): “MISURE STRAORDINARIE PER CENTRO STORICO”

Non possiamo più tollerare che il centro storico, simbolo della nostra identità culturale e civile, diventi teatro di risse, aggressioni e atti criminali. I cittadini, le famiglie storiche del quartiere, i commercianti e le associazioni stanno lanciando un grido d’allarme che non può restare inascoltato. La sicurezza è un diritto e va garantito in ogni zona della città, in ogni ora del giorno e della notte.

Le immagini e i racconti dei residenti parlano chiaro: è necessario un cambio di passo. A nome del gruppo consiliare di Forza Italia, chiedo con forza al Sindaco Vincenzo Napoli, al Questore Conticchio e all’amministrazione tutta, l’attuazione immediata di un piano straordinario per la sicurezza urbana.

Tra le misure urgenti che fa mesi, con comunicati e con note indirizzate alle Istituzioni competenti, suggeriamo di adottare:

-il ripristino della figura del vigile di quartiere con presenza costante e visibile;