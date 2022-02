SALERNO. FDI: “SUI PARCHEGGI DI CORSO GARIBALDI PRONTO UN ESPOSTO IN PROCURA”

In merito alla questione dei parcheggi emersa nello scorso consiglio comunale, Fratelli d’Italia è pronta a portare le carte in Procura: una questione che è davvero imbarazzante per la giunta e che rischia di causare dei danni alle casse del comune. Dichiara il Consigliere Domenico Ventura:

“La questione dei parcheggi rischia di essere un boomerang per il Comune di Salerno. In primo luogo la nuova decisione del Consiglio comunale, che andava a riprendere la delibera orginaria del comune 2019, è in contrasto con la delibera della giunta comunale prevedendo una riduzione di aree di parcheggio. Tale decisione quindi, espone il comune di Salerno e i cittadini ad un rischio risarcimento per la ditta Russo che si è vista ridotta l’area di parcheggio a fronte di un investimento già affrontato.

In secondo luogo tale decisione, doveva essere presa dalla giunta comunale e non dal consiglio: così facendo l’amministrazione ha adottato una strategia pilatesca e ha scaricato la colpa ai consiglieri. Non a caso c’è stata l’astensione del sindaco e l’assenza di De Maio.

La giunta sta andando in testa coda e la loro incapacità amministrativa ricade come sempre sui cittadini