SALERNO. FDI: “ZTL CENTRO STORICO, QUESTIONE DA RISOLVERE CON EQUITA’ “

Fratelli d’Italia Salerno, pone il problema relativo al parcheggio di Piazza Sant’Agostino e della viabilità nel centro storico. A tal proposito il Consigliere Comunale, Mimmo Ventura, dichiara quanto segue:

“È necessario e doveroso gestire al meglio la questione parcheggi e ZTL nel centro storico: per farlo però bisogna partire da un principio di equità.

Ad esempio per quanto riguarda piazza Sant’Agostino, sono ormai mesi, se non anni, che propongo di installare i paletti, al fine di risolvere il problema parcheggi; l’amministrazione però ancora non mi ha risposto e l’unica azione concreta che pone in essere, è quella di multare sempre i residenti.

Altro problema è l’accesso alla ZTL: mi hanno segnalato che i permessi vengono dati anche a persone che non sono residenti nel centro storico o non hanno attività commerciali. Ho chiesto lumi all’ufficio in modo tale da capire e potere intervenire a difesa dei residenti”.

Conclude il Consigliere comunale Mimmo Ventura: “La questione parcheggi nel centro storico è essenziale: ma bisogna sempre dare il giusto equilibrio tra le ragioni dei residenti e commercianti con quello dell’amministrazione sgombrando il campo con dei favoritismi”.