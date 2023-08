SALERNO. IL 21 AGOSTO RIUNIONE DEL CENTRO DESTRA: MA SI TRATTA DEI GIOVANI

Almeno un tentativo di dialogo i giovani di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega lo fanno ed a differenza dei segretari provinciali dei partiti si riuniscono per discutere. L’appuntamento è per lunedì 21 agosto quando i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti del centro destra della Città di Salerno si incontreranno per discutere del Forum dei Giovani, anche alla luce delle recenti decisioni assunte dalla maggioranza del Consiglio Comunale. I giovani si incontrano: ed i “grandi” ? Non c’è in programma nessuna riunione tra i vertici provinciali di FDI, Forza Italia e Lega che, oramai, non si vedono in una “plenaria” dai giorni precedenti alla chiusura delle liste elettorale per le Comunali dello scorso maggio.

Share on: WhatsApp