SALERNO. LA GIUNTA COMUNALE APPROVA PIANO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

La Giunta Comunale di Salerno ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione ambientale urbana mediante messa in opera di nuove alberature e ripristino di specie arboree sulla viabilità stradale urbana. Il progetto, redatto dall’Ufficio Verde Pubblico con il supporto di esperti del settore, ha ottenuto un finanziamento regionale pari a 50.000 euro.

A seguito di un’attenta attività di screening dello stato dei luoghi e dell’analisi delle criticità osservate, sono stati individuati gli obiettivi progettuali primari per una rigenerazione volta a ripristinare la morfologia degli spazi e delle aree a verde, la sicurezza per i fruitori, la vivibilità, il decoro. Più in particolare, sarà data particolare rilevanza alle seguenti attività:

– Completamento di aree e piazze non ancora perfettamente adornate;

– Rigenerazione dei filari delle vie urbane costituiti da alberi ed arbusti di diversa grandezza;

– Ripristino delle formelle vuote già esistenti e la piantumazione di nuove specie autoctone, per colmare le mancanze ora presenti;

– Piantumazione di nuove specie autoctone, per incrementare il patrimonio verde dei parchi urbani.

Saranno interessati aree, parchi, piazze e arterie viarie di diversi rioni cittadini per un totale di circa 150 piantumazioni.