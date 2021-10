SALERNO. LA NOTA DEL SINDACO NAPOLI: “AL COMUNE SI LAVORA, ENTE APERTO A TUTTI”

Conclusa la tornata elettorale, è venuto il momento di concentrarsi sul lavoro concreto, al servizio dei cittadini.

Lo scrive il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, in una nota diffusa in mattinata.

Questo il calendario di attività nelle quali sono impegnati, per le prossime settimane, la Giunta comunale e gli uffici:

Piazza della Libertà,

Luci d’artista – piano sicurezza,

Parco del Mercatello (nuova illuminazione e riqualificazione),

Boulevard zona orientale,

Nuovo Ospedale,

riqualificazione Sala Pasolini,

lavori Palazzo di Città,

parcheggio Piazza Cavour,

rifacimento – nuovi Lotti,

disciplina comunale circolazione monopattini.

Ogni aggiornamento sulle singole questioni, come sempre e in un contesto di assoluta trasparenza, sarà prontamente comunicato.

Il Comune è aperto a tutti. E, come accade in tutte le istituzioni e in tutti i Comuni, è sempre possibile chiedere e ottenere informazioni e appuntamenti con gli amministratori, in maniera civile, senza bagarre e nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.