SALERNO. LAMBIASE E PECORARO (M5S): “IL PALAZZO SI E’ CHIUSO ALLA CITTA’ “

“Il MoVimento 5 Stelle a Salerno è sempre al fianco dei cittadini. Oggi abbiamo ascoltato le motivazioni dei lavoratori delle cooperative coinvolte nell’inchiesta che ha travolto l’amministrazione comunale di Salerno, impegnati nel sit-in sotto al Comune. Queste persone – ha dichiarato Lambiase – che a causa dell’inadeguatezza della classe dirigente vicina a Vincenzo Napoli e Vincenzo De Luca vedono oggi incerto il loro futuro e quello delle loro famiglie, chiedono soltanto di essere ascoltati dal primo cittadino di Salerno, il quale preferisce nascondersi all’interno del Palazzo lasciando fuori, ancora oggi, manifestanti e giornalisti. Un atteggiamento vigliacco, tipico di chi, sentendosi sotto assedio, tiene tutta la città sotto scacco nell’immobilismo di chi non sa più cosa fare e come uscirne. È in capo alla maggioranza la responsabilità di dare loro delle risposte sul futuro e noi del MoVimento 5 Stelle sosteniamo la richiesta dei lavoratori che chiedono di essere ascoltati. Il sindaco apra le porte ai cittadini (e ai giornalisti)”.

Una vera e propria emergenza sociale, per la consigliera Claudia Pecoraro: “In questo momento dobbiamo raccogliere le istanze dei lavoratori per capire come agire appena ci insedieremo all’interno del Consiglio Comunale. Ascoltare i cittadini significa affrontare la crisi sociale che emerge da questa inchiesta. Al di fuori delle illegittimità e delle irregolarità – ha sottolineato l’avvocata – che la procura ha fatto emergere, rimangono i problemi dei lavoratori e delle loro famiglie. Restiamo fortemente convinti che tutto quello che è uscito dalle urne non ha la forza per poter portare a una nascita legittima del Consiglio Comunale”.