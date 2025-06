SALERNO. L’APPELLO DI ROBERTO CELANO (FI) PER LA SICUREZZA IN CITTA’

Con una lettera indirizzata al Prefetto ed al Sindaco di Salerno, Roberto Celano, Consigliere Comunale e Coordinatore Provinciale di Forza Italia, solleva la questione sicurezza sul territorio del Comune capoluogo.

“Alla luce degli ultimi episodi di criminalità,” scrive Roberto Celano, ” come il tentativo di rapina al bar di Emanuele Avagliano a Pastena di Salerno, tra via Posidonia e Piazza Largo Prato, la sparatoria di via Galloppo di via di giovedì sera a Torrione, la rapina al distributore di benzina sulla tangenziale di Salerno con relativa aggressione al gestore, SI CHIEDE un intervento importante di maggiore presenza di pattuglie interforze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia Municipale, con stazioni mobili delle varie forze dell’ordine, in attesa dell’istituzione dei presidi fissi di Polizia Municipale anche nei quartieri della zona orientale, come da impegno recentemente assunto dal Comandante della P.M. in risposta ad una mia interrogazione. Solo con un massiccio controllo del territorio e relativa attività investigativa si potrà fare deterrenza dalla criminalità sempre più violenta ed aggressiva che “mina” la tranquillità dei cittadini e blocca lo sviluppo economico e commerciale dell’intera zona orientale di Salerno.