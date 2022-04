SALERNO. MAGGIORANZA SOTTO IL FUOCO AMICO, COME NELL’ULTIMA CONSILIATURA

Pare, davvero, che non sia cambiato nulla: forse solo i protagonisti ma la trama è la stessa. La maggioranza del Sindaco Napoli-Bis finisce sotto il fuoco amico, sotto gli attacchi dei consiglieri eletti nei partiti di governo, esclusi, per motivi diversi, dalla formazione di Giunta e sottogoverno. Come già accaduto nella consiliatura 2016-2021, la Giunta è il bersaglio di incursioni mediatiche di alcuni consiglieri di maggioranza che, dimenticando di far parte di una coalizione, nel nome della difesa degli interessi dei cittadini, prendono di mira assessori, Presidenti di società partecipate, uomini e donne del potere. Nella scorsa consiliatura la questione fini’ ad un anno dalle elezioni con il passaggio all’opposizione del gruppo di critica interno. Come andrà a finire, questa volta, ancora non è dato sapere ma pare che ci sia la volontà di mettere fuori dalla maggioranza chi nella stessa non si riconosce: c’è il serio rischio per Napoli & Co. di finire, quotidianamente, sulla graticola della critiche. E, circostanza da non sottovalutare, le Elezioni Politiche sono vicine. Molto vicine.

