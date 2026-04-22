SALERNO. MARCO MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI): “SICUREZZA, PIU’ TELECAMERE E FORZE DELL’ORDINE”

“La sicurezza a Salerno è per me un tema su cui lavorare, una tematica importante che va analizzata in ogni dettaglio e senza superficialità – ha dichiarato Marco Mazzeo – Bisogna concentrarsi su tutto il tessuto urbano, dal centro storico alla zona orientale della città, passando necessariamente attraverso i quartieri periferici.

Secondo me non possiamo più tollerare che un padre, una madre si preoccupino che il proprio figlio, la propria figlia, rientrino a casa e senza problemi. Come agire? Abbiamo bisogno di più telecamere, dare un segnale da questo punto di vista, abbiamo bisogno di più presidi delle forze dell’ordine e sono pronto a lavorare su questo aspetto per far sentire sempre di più la presenza sul territorio. Allo stesso tempo bisogna parlare ai giovani, educazione, prevenzione e responsabilità, sono le chiavi per costruire una Salerno sicura, quella che forse si è persa negli ultimi anni. Nel mio programma – ha concluso Mazzeo – c’è l’impegno legato alla sicurezza della città, un impegno che darebbe anche più valore alla movida che ha bisogno di rivitalizzarsi”.