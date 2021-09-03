SALERNO. MAURIZIO BASSO PRESENTA LA LISTA MOVIMENTIAMOCI: ECCO TUTTI I NOMI

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Maurizio Basso, candidato sindaco con la lista Movimentiamoci, ha presentato questa mattina la sua lista per la corsa verso Palazzo di Città. Ecco tutti i nomi in lista.

(GIUSEPPE APICELLA)
(EVELINA MARINO)
(GAETANO GUAGNINI)
(MARIA FRUSCIANTE)
(ANTONIO ROMANO)
(EMERILYS MARTHA DELGADO GARCIA)
(ALBERTO STAGLIOLI)
(AHURA ELECTRA DYANIRA DI MURO)
(ANTONIO DELLI PRISCOLI)
(MARIAROSARIA ARGENTINO)
(VITTORIO MANLIO GIULIANI)
(RICCARDO DE SANTIS)
(LUCA MEMOLI)
(MAURIZIO CIAFRONE)
(FRANCESCO DIMITA)
(ALESSANDRO LUCIANI)
(ANNABELLA VIGILANTE)
(MARIO CIMMINO)
(ALFONSO ATTARDI)
(VINCENZO CRESCENTE)
(GIANLUCA STELLA)
(RAFFAELE KEVIN APICELLA)
(ROSA BIONDINI)
(MARIA CAPOBIANCO)
(DALILA ANASTASIO)

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