SALERNO. MAURIZIO BASSO: “UNA ODISSEA PER RAGGIUNGERE LA SPIAGGIA DELLA BAIA”

“Il titolo può sembrare catastrofico e apocalittico ma non si allontana molto dalla realtà. Raggiungere la spiaggia della Baia sta diventando una vera impresa. La fermata dell’autobus è perennemente occupata dai tir e dalle auto e purtroppo a pagarne il prezzo sono spesso gli anziani ei soggetti fragili. ”

Lo scrive il candidato sindaco della Lista Movimentiamoci Maurizio Basso.

Lo stato del parcheggio destinato ai bagnanti non gode dell’ordine, del decoro e della sicurezza che dovrebbero appartenere a una città civile. Quest’ultimo è spesso occupato dalle auto dei passeggeri in transito, che spesso, ne approfittano addirittura per organizzare scampagnate e bivacchi. L’ingresso alla spiaggia libera diventa quasi una corsa ad ostacoli perché gli scooter e le moto vengono parcheggiati in modo selvaggio e incivile. Non parliamo poi della “cornice”: marciapiedi distrutti, fossi e spazzatura maleodorante abbandonata un po’ ovunque. Questo contesto è improponibile ed è una vergogna che non ci siano i controlli sufficienti e la presenza dell’amministrazione sul territorio.