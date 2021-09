SALERNO. MICHELE SARNO: “SAN MATTEO PER POCHI, A PAGARE SARANNO I COMMERCIANTI”

“Mentre l’amministrazione comunale prova a giocarsi l’ultimo disperato tentativo per riconquistare consenso, il mondo del commercio è sempre più in crisi. La festa di San Matteo doveva essere l’occasione per rilanciare la città in termini economici e non l’ennesimo spot elettorale”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco, l’avvocato Michele Sarno che, in questi giorni, ha incontrato commercianti e artigiani per ascoltare le loro istanze e anticipare alcuni punti del programma elettorale. “Temo sia già tutto scritto: oggi e domani la piazza sarà piena e il centro cittadino così come la zona orientale saranno vuoti, con i commercianti costretti a fare i conti con tasse altissime, mancanza di servizi – ha ribadito l’avvocato Sarno – Lo avevamo già detto: giù le mani dalle nostre tradizioni, giù le mani dai commercianti e dagli artigiani. Ancora una volta, si fa campagna elettorale sulle grandi opere, ancora una volta si fa di tutto pur di racimolare qualche consenso”.

