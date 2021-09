Enza Cavaliere, assessore comunale alla Scuola del Comune di Mercato San Severino, è soddisfatta del lavoro svolto, nelle ultime settimane, per consentire un rientro in classe in piena sicurezza per tutti gli alunni delle scuole primaria e secondaria. Dal 27 Settembre, inoltre, tornerà anche il servizio di mensa scolastica.

