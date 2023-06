SALERNO. NUOVO ROUND POPOLARI-PSI, SOLO CHIACCHIERE: TUTTI RESTANO AL PROPRIO POSTO

Can che abbaia, non morde ma, forse, chiede solo i croccantini. E’ quello che sta accadendo all’interno della maggioranza del Sindaco Napoli, a Salerno, dove prosegue l’incontro di “chiacchiere” tra il Psi ed i Moderati che non porta a nulla, se non a qualche piccola posizione politica conquistata o persa. L’ultimo in ordine di tempo – ma preparatevi ad una replica – ad intervenire è stato il Coordinatore Cittadino dei Popolari Aniello Salzano.

“La Commissione Politiche sociali” scrive Salzano in una nota diffusa alla stampa “ha ritenuto, e ritiene tuttora, la situazione di degrado in cui ancora versa la città, un problema di emergenza sociale e, non ricorrendo ai ripari con misure urgenti ed indifferibili, anche di natura sanitaria. Pertanto la sua Presidente, come del resto gli stessi componenti della Commissione, ha voluto interessarsi di una problematica seria e molto avvertita dalla popolazione. E’ davvero complicato capire le ragioni del comunicato del PSI, dal momento che il suo rappresentante in Commissione, di cui Vice-Presidente, ha suggerito richieste da formulare all’amministrazione comunale, recepite e sintetizzate in un comunicato scritto in un italiano chiaro e comprensibile dalla Presidente Figliolia. La quale, diversamente dai cittadini, mai ha chiesto le dimissioni di Natella né la nomina di un Commissario, ma solo di un tecnico comunale che seguisse quotidianamente i lavori di ripristino del verde.”