FISCIANO. IL SINDACO ZITTISCE LE POLEMICHE DEGLI ASSESSORI: “ORA BASTA, PENSATE A LAVORARE”

La tanto attesa riunione di maggioranza a Fisciano, richiesta da alcuni assessori, finiti al centro di attacchi e di polemiche, che doveva, secondo alcune voci, scaturire in una possibile verifica della maggioranza stessa, con ruoli e deleghe da rivedere, si è conclusa con un nulla di fatto e con l’intervento del sindaco Vincenzo Sessa che ha zittito ogni singolo esponente della maggioranza. L’invito, che ha aperto e chiuso l’incontro, che il primo cittadino di Fisciano ha rivolto agli assessori come ai singoli consiglieri comunali è stato quello di “pensare a lavorare”. A quanto si apprende, nel corso della riunione, neppure i piu’ agitati dalla situazione politica che si erano venuta a creare, hanno preso la parola, rimettendosi, in silenzio, alla sintesi chiara del sindaco Vincenzo Sesa.

Share on: WhatsApp