SALERNO. OCCHIO SUI PROGRESSISTI TRA LE CONFERME E LE NOVITA’ DEGLI UNDER 30

C’è un grande fermento nei Progressisti per Salerno. Dentro e fuori dalla lista, tra le consuete corse al voto ma anche con il toto nomi sui candidati che, grazie al consenso dei cittadini, raggiungeranno le prime 5 posizioni della lista, utili per entrare a far parte della futura giunta comunale, in caso di vittoria del Sindaco Vincenzo Napoli. Proiezioni, mini sondaggi artigianali e verifiche telefoniche: tutti gli strumenti, in questi giorni, sono utili per capire, fino in fondo, la forza elettorale di ciascuno dei candidati nella lista che, da oltre 20 anni, sforna assessori, vice sindaci e nomi forti dell’amministrazione comunale. I numeri ? Difficile ripetere, almeno per numero di preferenze, quelli di 5 anni fa ma, da qualche giorno, circolano con insistenza i nomi due candidati under 30 che, nella serata del prossimo 4 ottobre, quando lo scrutinio sarà finito, potrebbero lasciare tutti senza parole.

