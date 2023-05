SALERNO. PAOLA DE ROBERTO: “CONCERTO 1 MAGGIO, ESSERCI PER DIRE SI AL LAVORO VERO”

E’ stata l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola de Roberto a rappresentare, nel pomeriggio di oggi, l’amministrazione comunale al tradizionale concerto del 1 Maggio che, per motivi legati al meteo, non si è tenuto sulla spiaggia di Santa Teresa ma all’interno del Teatro Pasolini.

“Esserci” scrive Paola de Roberto ” per rivendicare con forza che il 1 Maggio non è una giornata simbolica ma una giornata dal grande valore sociale, di rivendicazione dei diritti, delle libertà, dell’uguaglianza, delle tutele.

Esserci per dire sì alla flessibilità del lavoro, perché è al pari con i tempi che mutano velocemente, ma assolutamente no alla precarietà, al dumping salariale o ad architetture finanziare che redistribuiscono risorse destinate ai più poveri per darle ai meno poveri, generando guerre tra poveri.