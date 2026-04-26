SALERNO. PAOLA DE ROBERTO (SALERNO PER I GIOVANI) APRE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

“Oggi è stata una mattinata davvero speciale, piena di emozioni e momenti che resteranno nel mio cuore. L’apertura della campagna elettorale è stata un’occasione unica per sentire, ancora una volta, quanto il supporto e la vicinanza di parenti, amici e sostenitori siano fondamentali. Ho visto nei loro occhi una fiducia che mi riempie di responsabilità e speranza.”

Lo dichiara Paola De Roberto, candidata al Consiglio Comunale di Salerno con la lista Salerno per i Giovani che, questa mattina, ha aperto la sua campagna elettorale.

Ogni incontro, ogni parola, ogni sorriso ricevuto mi ha ricordato quanto sia importante il nostro cammino insieme. La presenza di ognuno di loro mi dà forza e determinazione per continuare a lottare per i valori in cui credo. In ogni mano tesa, in ogni abbraccio, ho trovato la conferma che questo è solo l’inizio di un percorso che vogliamo fare insieme, con passione, empatia e impegno.

Grazie a tutti, oggi mi sento davvero più forte, più motivata e pronta a dare il massimo per tutti noi.