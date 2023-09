SALERNO. PARTONO I LAVORI PER IL RESTYLING DI CORSO VITTORIO EMANUELE

I lavori, per un importo complessivo di 7,5 milioni con finanziamento della Regione Campania, procederanno per lotti funzionali per consentire di volta in volta la realizzazione di piccoli tratti a partire dall’incrocio con via SS. Martiri fino ad arrivare a Piazza Portanova. Questo procedimento consentirà di ridurre al minimo gli inevitabili disagi che per qualche tempo dovranno subire i commercianti. Al termine dei lavori avremo uno splendido salotto nel centro della città, un corso bello ed accogliente per i per i nostri concittadini e per i tanti turisti che ormai affollano la nostra città in ogni periodo dell’anno.