NOCERA SUPERIORE. AMATO (FDI): “LAVORI STATALE, ALFIERI E CUOFANO ILLUDONO I CITTADINI”

“Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno e Giovanni Cuofano, Sindaco del Comune di Nocera Superiore dallo scorso 8 Febbraio continuano ad illudere i cittadini del nostro Comune, Nocera Superiore palleggiandosi responsabilità e competenze.”

E’ quanto denuncia il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Carmine Amato.

Premesso che Via Nazionale è di competenza comunale, lo scorso 8 Febbraio, il Presidente della Provincia Alfieri, con una lettera ufficiale indirizzata al Sindaco Cuofano, confermava la disponibilità dell’amministrazione provinciale a sobbarcarsi i costi dei sotto servizi di Via Nazionale ex Statale 18 nel Comune di Nocera Superiore.

Che fine ha fatto questo impegno? Sono state attivate tutte le procedure necessarie ad effettuare i lavori?

L’arteria stradale versa in uno stato di abbandono totale, non solo per i residenti che, al passaggio dei mezzi pesanti le loro abitazioni subiscono continue vibrazioni, ma anche e soprattutto per la circolazione veicolare.

La pericolosità della presenza di enormi buche sul manto stradale stanno causando danni enormi a tutta la nostra comunità e non solo.

La vicenda è avvolta dal mistero, come lo è la rassicurazione, circa la conclusione definitiva anche per i lavori in via Ricco, tutt’ora in corso con disagi per tantissimi automobilisti.

Infine, nella stessa lettera, che il Sindaco Cuofano bene ha fatto a tenere nascosta ai cittadini, si faceva anche riferimento ai lavori da effettuare per un collegamento diretto tra il Comune di Nocera Superiore e l’ingresso autostradale nei pressi di Castel San Giorgio.

Chiacchiere che, pero’, sono messe nero su bianco in quella lettera dello scorso 8 Febbraio e che inchiodano alle proprie responsabilità il centro sinistra, il Presidente della Provincia ed il Sindaco Pro Tempore del nostro comune.