SALERNO. PRIMA DI NATALE OK ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO

C’è ancora qualche giorno di tempo per le ultime riunioni ma, secondo fonti interne, entro il fine settimane e, dunque, prima delle Festività Natalizie sarà nominata la Direzione Provinciale del Partito Democratico. E’ solo la Direzione a mancare all’organigramma del Pd della Provincia di Salerno che, nella scorsa settimana, in maniera molto veloce, ha celebrato il Congresso Provinciale con la riconferma del segretario uscente Enzo Luciano: completata anche l’assemblea provinciale, adesso tocca solo nominare i membri (da 30 a 50) della nuova Direzione Provinciale del Partito Democratico. C’è attesa per i nomi che verranno inseriti che potrebbero rappresentare la vera apertura a tutti gli ambienti del Pd della Provincia di Salerno.

