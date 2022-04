SALERNO. ROBERTO CELANO: “COME VENGONO ASSEGNATI GLI SPAZI DELLA FONDAZIONE MENNA?”

Fare chiarezza sui criteri con i quali la Fondazione Menna, interamente di proprietà del Comune di Salerno, assegna i propri spazi alle diverse associazioni. E’ quanto chiede il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano con una interrogazione rivolta al Sindaco Vincenzo Napoli.

“La Fondazione ha assegnato,” scrive Celano ” con un protocollo d’intesa, l’uso degli spazi e dei locali alla Associazione Limen “sia per motivazioni culturali e aggregative, sia per offrire ai ragazzi di questa città uno spazio per lo studio e per lo smart working. L’attuale Presidente della Fondazione Menna, Letizia Magaldi, ha poi accolto con piacere la nostra proposta e il nostro progetto, animata anche lei dallo stesso spirito vissuto in gioventù e dal desiderio di rivedere tale realtà piena di ragazzi” , come da intervista pubblica resa dal Presidente della Associazione.

Secondo Celano, pero’, l’assegnazione degli spazi non avrebbe tenuto conto di alcune delibere della Giunta Comunale e da qui la richiesta per sapere “Se l’amministrazione ritenga che l’assegnazione degli spazi e dei locali alla Associazione Limen sia conforme alla concessione della struttura alla Fondazione Filiberto e Bianca Menna e se gli Enti utilizzatori di immobili comunali possano a loro volta “ospitare” discrezionalmente nelle strutture loro concesse per le finalità culturali e sociali altri Enti, senza alcun atto deliberativo del Comune.