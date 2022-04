SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “ESENZIONE TICKET, LUNGHE ED INTERMINABILI FILE ALL’ASL”

Sono forti i disagi dei cittadini salernitani, per lo piu’ anziani, costretti a lunghe file negli uffici dell’Asl di Salerno per ottenere il rinnovo dell’esenzione ticket. E’ quanto denuncia il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano, in una nota inviata al Sindaco Vincenzo Napoli.

“Il disagio di tantissimi salernitani costretti a file interminabili per la presentazione dell’istanza di esenzione del pagamento delle prestazioni sanitarie. Si segnala, infatti, che tale istanza è presentabile unicamente presso la sede ASL di Pastena e che quotidianamente, a partire dalle 7.00 del mattino, tanti concittadini, per lo più anziani, si accalcano presso gli uffici preposti per richiedere o rinnovare l’istanza per la suddetta esenzione.

Appare, tra l’altro, paradossale che la Sanità Campana è l’unica in Italia che ancora non abbia attivato la possibilità di inoltrare telematicamente le istanze in questione. I salernitani non possono essere ancora penalizzati dalle inefficienze della gestione sanitaria dell’Amministrazione regionale, che dimostra evidenti incapacità anche nel settore che meriterebbe maggiore attenzione e dedizione.