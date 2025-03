SALVINI E PIANTEDOSI A NAPOLI IL 21 MARZO: PER LE REGIONALI TORNA L’IPOTESI DEL MINISTRO DELL’INTERNO

E’ un appuntamento di partito ma, in questa fase, ogni piccolo particolare va tenuto nel debito conto. Ecco, allora, che la Lega prova a rilanciare una propria candidatura per le Regionali 2025 in Campania ed anche se il nome ufficiale è quello del Coordinatore Regionale Gianpiero Zinzi, è chiaro che quello concreto e vero potrebbe essere quello di Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, con radici campane. Il prossimo 21 Marzo, a Napoli, Salvini, Piantedosi e Valditara, insieme a tutta la classe dirigente del partito, terranno un incontro pubblico nel corso del quale, inevitabilmente, si parlerà anche del futuro della Campania. La riunione arriva a poche settimane dalla scadenza del 9 Aprile, quando la Corte Costituzionale dovrà decidere sul ricorso presentato dal Governo Meloni contro la Legge Regionale sul terzo mandato di De Luca.

