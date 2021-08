SALVINI,DRAGHI E LAMORGESE: L’ATTESO VERTICE A TRE SUL TEMA DEGLI SBARCHI

Quando si terrà l’annunciato vertice a tre, tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Ministro dell’Interno Lamorgese ed il segretario della Lega Matteo Salvini, per discutere del nodo degli sbarchi ? La data non è stata ancora fissata, ma intanto nelle acqua prospicienti l’isola di Lampedusa si trovano già due navi delle Ong, di cui una novergese, in attesa di ricevere istruzioni sulla possibilità di sbarcare in Italia. La riunione sarà rinviata al dopo sbarco ? O, invece, come chiede Salvini l’incontro potrà essere anche l’inizio di una nuova politica dell’Italia nella gestione dei flussi migratori? Il Presidente del Consiglio Draghi, come al solito, è chiamato a mediare, anche perchè dopo l’eventuale incontro ci potrebbe essere la reazione degli esponenti del Partito Democratico.

Share on: WhatsApp