SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO ALFANO: “NESSUNA INCHIESTA SU GESTIONE RIFIUTI”

“In merito ad alcune notizie, apparse questa mattina su organi di stampa, in qualità di Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino, al fine di tutelare l’immagine dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità che ho l’onore di guidare, per rispetto della verità, mi preme precisare alcuni aspetti.”

Lo scrive il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, in una nota diffusa alla stampa.

In relazione alla gara di appalto per la Gestione della Raccolta Differenziata, che ha portato a partire dal giorno 1 Gennaio 2024 all’individuazione di una nuova società privata, non vi è stata, ad oggi, alcuna richiesta, giunta al nostro Comune, da parte della Magistratura o della Polizia Giudiziaria, per l’acquisizione degli atti relativi all’affidamento e per le procedure successive. Qualora ciò dovesse accadere, come già avvenuto in passato, gli Organi Inquirenti troveranno la massima disponibilità e collaborazione da parte dei nostri Uffici.

A proposito della figura di un dipendente del Comune di San Cipriano Picentino, citata nell’articolo di cui sopra, è opportuno evidenziare come lo stesso, Responsabile Unico del Procedimento per la Gara di Appalto abbia predisposto gli atti di gara giungendo fino all’aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, avvio del servizio ed espletamento dello stesso. Tale dipendente, a cui va il plauso dell’amministrazione, ha sempre sottoscritto le attestazioni di avvenuto espletamento del servizio sino a dicembre 2024 in qualità di RUP anche una volta trasferito ad altra mansione. Lo stesso dipendente, a causa del pensionamento di numerosi dipendenti del Comune di San Cipriano Picentino, vista anche l’impossibilità ad effettuare nuove assunzioni per ragioni di bilancio, è stato, per motivi di servizio e con un miglioramento della sua posizione contrattuale, assegnato al Servizio Anagrafe.

Il richiamo, infine, alla figura dell’Ingegnere Giuseppe Vertullo, che oggi ricopre l’incarico di consulente tecnico del Sindaco a titolo completamente gratuito, appare del tutto pretestuosa in quanto lo stesso non ha, mai, avuto alcun ruolo attivo nella procedura per l’individuazione della nuova società per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti, occupandosi di tutt’altro all’interno della macchina amministrativa.

Nel pieno rispetto della libertà di stampa e di opinione, sempre basata su fatti concreti e verificati, resto attonita dinanzi ad alcune affermazioni che prendono spunto dalle denunce dell’opposizione di cui veniamo a conoscenza solo attraverso gli organi di stampa.

Ci auguriamo che l’atteggiamento dei consiglieri di opposizione, per i prossimi anni, possa cambiare e che dagli stessi possano arrivare, oltre che denunce, anche concrete proposte per migliorare, ulteriormente, la qualità della vita dei nostri cittadini.

L’amministrazione comunale continuerà a lavorare con la massima trasparenza e tranquillità per la crescita della nostra comunità.