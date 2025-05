UNISA. ECCO IL PATTO CONDIVISO TRA QUATTRO CANDIDATI ALLA CARICA DI RETTORE

Tutti per uno, uno per tutti: Paola Adinolfi, Pietro Campiglia, Virgilio D’Antonio e Carmine Vecchione, tutti e quattro docenti universitari candidati alla carica di Rettore per la prossima tornata elettorale di fine giugno, hanno sottoscritto, insieme ad altri 20 tra professori universitari ed emeriti, il Patto per Unisa. Si tratta di un vero e proprio manifesto di intenti che lega, ad un accordo sui temi e sui programmi, i quattro aspiranti rettori che, ovviamente, in vista di un eventuale turno di ballottaggio, assumono l’impegno a sostenere chi, al proprio interno, otterrà il maggior numero di voti. Una coalizione, quella nata intorno al Patto per Unisa, molto ampia e vasta che abbraccia tutti i settori scientifici dell’Università degli Studi di Salerno, creando un vero e proprio ponte di dialogo tra ambiti che, fino ad oggi, avevano difficoltà anche solo ad incontrarsi. Ed, invece, novità assoluta nel panorama dell’ateneo salernitano, il Patto per Unisa guarda al futuro, anche per il coraggio di ciascuno dei candidati di mettersi in giorno e di affidarsi l’uno all’altro.

