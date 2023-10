SAN MARZANO SUL SARNO. INSULTI AL VICE SINDACO IAQUINANDI, LA SOLIDARIETA’ DI FDI

“Resto sgomento e basito nell’ascoltare parole cosi pregne di livore, che esprimono sentimenti di astio e di avversione nei confronti di Marco Iaquinandi, vicesindaco di San Marzano sul Sarno, talmente gravi da condannare senza se e senza ma. Un comportamento esecrabile che andrebbe denunciato all’autorità giudiziaria, soprattutto perché trascende i limiti della decenza. Infatti, augurare la morte a una persona, per di più come conseguenza di un cancro, è chiaramente un’ingiuria. Se poi è detta – come nel caso del signore del video – con particolare disprezzo deve essere perseguita a termini di legge. Esprimo sentimenti di vicinanza e di solidarietà nei confronti

del vicesindaco Inquinandi e della sua famiglia per questo vile, quanto infondato e ingiustificato, attacco alla propria persona”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

“La mia solidarietà al vice sindaco di San Marzano sul Sarno Marco Iaquinandi, al quale un cittadino residente nel suo comune, attraverso un video diventato virale, ha augurato di morire di cancro”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Marco Iaquinandi è una brava persona, un padre di famiglia, un ottimo amministratore locale che viene, da anni, eletto dai propri concittadini, oltre ad essere un valido dirigente di partito. Mi auguro che questo vergognoso episodio venga condannato da tutte le forze politiche. Anche perché, mai come in questo caso, la politica c’entra ben poco” conclude Vietri.